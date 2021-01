Chuva e vento forte atingem Porto Alegre e Região Metropolitana

publicidade

Após uma manhã de sol entre nuvens e calor, a chuva atingiu Porto Alegre e cidades da Região Metropolitana no início da tarde desta terça-feira. O céu escureceu rapidamente, acompanhando de vento forte em vários pontos da Capital gaúcha. A precipitação começou fina, mas logo engrossou. Conforme a MetSul, o temporal com vento já atingiu municípios como Eldorado do Sul, Taquara e Novo Hamburgo.

Vias de Porto Alegre já registram alagamentos e prejudicam o trânsito. A falta de energia atingem alguns semáforos da cidade.

14h40 - Atenção! Semáforos fora de operação, devido à chuva, nas seguintes vias:

⚠️🚦 - Av. Wenceslau Escobar x Av. Diário de Notícias.

⚠️🚦 - Av. Diário de Notícias x Av Guaíba.



CEEE já acionada. pic.twitter.com/kGTfUIZHli — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) January 26, 2021

14h25 - Semáforo fora de operação na Av. Túlio de Rose x Rua Antônio Carlos Berta, devido à falta de energia na região.



Agentes da #EPTC realizam a sinalização manual no local. CEEE já acionada. pic.twitter.com/ug52Z5rFZS — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) January 26, 2021

De acordo com a Metsul Meteorologia, as rajadas de vento chegaram a 83 km/h na Zona Norte de Porto Alegre. No entanto, o tempo quente ainda predomina na cidade.