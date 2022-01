Chuva em SP causa deslizamento, mortes e suspensão de vacinação

publicidade

São Paulo sente as consequências das fortes chuvas, neste domingo, em diversas regiões do estado. Em Embu das Artes, na Região Metropolitana da capital, um deslizamento de terra matou uma mulher e seus dois filhos soterrados. Em Franco da Rocha, um outro desmoronamento destruiu uma casa e deixou uma estação de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) alagada. Na capital, a vacinação contra a Covid-19 realizada nos parques municipais e, também, nas farmácias parceiras da av. Paulista foi suspensa.

Na cidade de Embu, dois imóveis foram atingidos. Porém, uma das residências estava vazia. De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Capitão André Elias, sete pessoas estavam na casa, sendo que quatro, de 20, 19, 16 e 14 anos, foram retiradas por populares. As outras três vítimas foram removidas dos escombros já sem vida. O porta-voz também afirmou que as vítimas possuem 45, 21 e 4 anos, sendo respectivamente a mãe, o filho e a filha.

A Prefeitura do município informou que as casas estavam em terreno particular, o que não indica se tratar de construção irregular. O prefeito Ney Santos (Republicanos) e seu vice, Hugo Prado (MDB), foram ao local da tragédia prestar apoio às vítimas. A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) também atuaram na ocorrência.

Um deslizamento de terra atingiu uma residência em Franco da Rocha, na Região Metropolitana de São Paulo, na manhã desde domingo (30) após fortes chuvas atingirem o município. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu na rua São Carlos. Quatro pessoas ficaram feridas.

Nove equipes da corporação chegaram a ser disponibilizadas, porém, apenas quatro chegaram a ir. O local foi tomado por lama e água, além do risco de novos desmoronamentos. O helicóptero Águia 11 do Grupamento Aéreo da Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência.

As quatro vítimas, segundo informações iniciais, estão conscientes, apesar de algumas com a consciência um pouco mais reduzida. A ocorrência segue em atendimento e ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde dos feridos. Uma estação de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também ficou alagada.