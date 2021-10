Chuva intensa causa alagamentos em ruas de Porto Alegre

publicidade

A chuva intensa e intermitente que caiu em Porto Alegre na noite desta quinta-feira, 30, com relâmpagos e trovoadas, causou alguns transtornos pela cidade. Com a precipitação, que iniciou por volta das 18 horas, a Capital registrou acúmulo de água em vários locais, como a Rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico, a Avenida Protásio Alves com a Rua Mariante, no bairro Santa Cecília, nas avenidas Benjamin Constant, no bairro São João, na Cavalhada, na zona Sul, entre outros pontos com alagamentos.

Também houve registros de problemas com a circulação de veículos devido ao grande volume de água nas pistas. A previsão é de tempo encoberto com chuvas para esta sexta-feira, 1°, com temperaturas entre 18 e 25°C.