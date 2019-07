Chuva persiste em parte do Rio Grande do Sul neste domingo

publicidade

O domingo em parte do Rio Grande do Sul começará com sol e nuvens. No entanto, de acordo com a MetSul Meteorologia, as regiões Central e a Metade Norte deverão registrar chuva nas primeiras horas do dia.

Enquanto em cidades da faixa central do Estado o tempo deve abrir, em municípios do Norte a instabilidade deverá persistir, com risco de trovoadas e até granizo isolado. A temperatura no território gaúcho não sobe muito e ficará amena na maior parte do dia.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima deverá ser de 11ºC, enquanto a máxima não passará dos 15ºC.

Ar polar e calor

Na próxima semana, o ar polar deverá retornar ao Rio Grande do Sul entre terça e quarta-feira, provocando geada no começo do dias e até temperaturas negativas em algumas cidades. Na quinta, porém, o clima muda novamente, com o regresso do calor, condição que deve se estender até o final de semana dos dias 20 e 21 de julho.