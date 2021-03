Chuva predomina no RS neste sábado

publicidade

O Rio Grande do Sul deve ter um sábado de tempo instável. O céu encoberto irá predominar, e a chuva predomina no Estado, especialmente no Centro e Norte.

De acordo com a MetSul Meteorologia, há risco de chuva forte em pontos isolados. Por conta do quadro de instabilidade, a temperatura pouco varia, mas o sábado deve ser abafado.

Em Porto Alegre, sábado será de chuva. Mínima deve ser de 22°C, e máxima fica nos 25°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 22°C / 26°C

Vacaria 17°C / 23°C

Passo Fundo 19°C / 26°C

Bagé 20°C / 25°C

Santiago 18°C / 23°C

Caxias do Sul 19°C / 23°C