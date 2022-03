Chuva segue no RS nesta quinta

publicidade

A quinta começa com muitas nuvens e chuva na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Chuva localmente forte e com temporais atinge a Metade Norte na madrugada e durante a manhã.

A partir do Oeste e do Sul, começa a ingressar ar mais seco impulsionado por um ciclone no Prata. A nebulosidade diminui gradualmente com a volta do sol em diversas cidades.

Ao longo do dia, a melhora do tempo vai se estender às demais regiões, embora ainda chova durante a tarde em muitos locais da Metade Norte. No fim desta quinta, grande parte do Estado já estará com tempo firme.

O dia será agradável, e as mínimas ocorrem no final do período. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 20ºC e 25ºC.

Mínimas e máximas no RS

Santa Maria 20°C / 26ºC

Bagé 17°C / 24°C

Erechim 19°C / 22°C

Pelotas 19°C / 26°C

Rio Grande 20°C / 25°C

Vacaria 16°C / 20°C