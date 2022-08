Cidade da Advocacia começa em Porto Alegre com foco no futuro do Direito

publicidade

O maior evento presencial da história da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) começou nesta terça-feira, no Multiverso Experience, localizado no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. A Cidade da Advocacia reúne profissionais do Direito até a próxima sexta-feira, das 9h às 21h, em uma série de palestras, workshops e encontros entre os participantes, que discutem aspectos de regulamentação e o futuro da profissão. A entrada para o evento, que também celebra os 90 anos da OAB/RS, é exclusivo para a advocacia e estudantes de Direito.

O espaço de realização é amplo e tecnológico, proporcionando total imersão por parte dos profissionais. A intenção da Ordem é proporcionar uma experiência única aos participantes, nesta retomada dos encontros presenciais. Uma intensa programação cultural paralela e espaços compartilhados de trabalho também são destaques da Cidade da Advocacia, descrita pelo presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, como “o evento mais inovador da história da advocacia brasileira”.

“Estamos olhando para o futuro. Pensamos nele para que fosse possível proporcionar a troca de ideias e encontros entre os colegas, bem como importantes capacitações. Este é um momento de retomada do nosso orgulho e sentimento de união”, afirmou. A abertura da Cidade da Advocacia contou com a saudação de diversos convidados, como os presidentes da Comissão de Seguridade Social da OAB/RS, Tiago Kidricki, e da Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul (Fetapergs), José Pedro Kuhn.

“Pretendemos uma Previdência Social igualitária para todos, defendendo nossa Constituição e garantindo a democracia. Continuem sempre atuando e aprendendo, e apoiando aqueles que mais precisam”, salientou Kuhn, sob aplausos de centenas de participantes. Ao longo dos dias, diversos painéis vão abordar questões multidisciplinares, como Direito Internacional, o papel da mulher advogada, gestão e tecnologia como diferenciais, novidades na legislação, bullying e cyberbullying, Direito Marítimo e Aeronáutico, open health, redução da litigiosidade, entre outros, trazendo profissionais do setor no Rio Grande do Sul e outros estados.