Clubes de Porto Alegre recebem bolsas para atendimento de saúde personalizado de atletas

publicidade

Os atletas de quatro clubes de Porto Alegre – Sogipa, Jangadeiros, Grêmio Náutico União (GNU) e Veleiros do Sul – receberão 30 bolsas da healthtech Laura para terem um atendimento personalizado na área da saúde. O acordo foi firmado nesta terça-feira entre a prefeitura de Porto Alegre, o Hospital Mãe de Deus e a healthtech Laura, no auditório do hospital.

A cerimônia contou com as presenças do prefeito Sebastião Melo, da judoca Mayra Aguiar, medalha de bronze na Olímpiada de Tóquio, e da Irmã Lúcia Boniatti, presidente do hospital Mãe de Deus. A iniciativa foi intermediada pela prefeitura, através das secretarias municipais de Parcerias e de Esporte, Lazer e Juventude.

Atletas como a judoca Mayra Aguiar serão beneficiados pela parceria. A plataforma Laura Care possibilitará aos atletas fazer uma pré-anamnese de seus sintomas através de inteligência artificial. O sistema Laura Care entenderá se o acompanhamento pode ser feito de forma remota ou se há a necessidade de encaminhar para algum profissional de saúde, como médicos e enfermeiros da equipe do Centro de Referência em Medicina do Esporte do Hospital Mãe de Deus. O acompanhamento previsto na parceria terá duração de um ano, e os atletas que irão receber as bolsas serão escolhidos pelos próprios clubes.

O prefeito Sebastião Melo disse que deseja que essa seja a primeira de diversas parcerias com o hospital que pode ajudar a cidade na promoção da saúde para a população. O vice-prefeito Ricardo Gomes destacou que a saúde representa 8,5% do Produto Interno Bruto (PIB) de Porto Alegre e 14% do setor de serviços da cidade. "A união do esporte com a saúde tem tudo a ver com a cara da Capital e com o que queremos para o futuro”, disse Ricardo Gomes.

“Estamos muito contentes em dar mais este passo em direção à democratização e à promoção da saúde. O nosso objetivo é auxiliar os esportistas a terem uma saúde física e mental mais equilibrada e, com isso, melhorar cada vez mais suas performances”, ressaltou o CEO da Laura Care, Cristian Rocha.

A triagem inteligente proporcionada pela parceria com a Laura Care vai permitir ao hospital oferecer, em caso de necessidade, atendimentos presenciais ou por telemedicina com a equipe assistencial. O Hospital Mãe de Deus, por meio do Mãe 360°, busca a promoção à saúde e assistência médica qualificada, com acesso pleno e ágil a diversas especialidades médicas de forma ambulatorial ou em pronto atendimento.

"A nossa relação com a Laura vem desde de 2020 e não é uma relação de cliente e fornecedor, é uma relação de confiança, de que estamos empregando o recurso da inteligência artificial em prol da segurança e do manejo adequado dos nossos pacientes. Oferecer a tecnologia do Laura Care para os atletas é uma evolução deste relacionamento", destaca o diretor-geral do Hospital Mãe de Deus, Rafael Cremonese.

Eleita em 2020 como uma das 100 Startups to Watch, ranking que reconhece as jovens empresas mais promissoras do Brasil, a healthtech Laura Care oferece soluções de inteligência artificial com o objetivo de democratizar a saúde por meio da tecnologia e gerar impacto social positivo em escala, acompanhando toda a jornada do paciente. A ferramenta permite a priorização de atendimento em instituições de saúde, assim como o gerenciamento de dados da rotina hospitalar, emitindo alertas para a equipe assistencial.

Ativa desde 2016, a tecnologia da Laura já analisou mais de 11 milhões de atendimentos, reduziu em 25% a taxa de mortalidade hospitalar e ajudou a salvar cerca de 24 mil vidas.