Cobertura vacinal contra a poliomielite chega a 50% no RS

O Rio Grande do Sul atingiu, nesta semana, 50% da meta estabelecida na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite 2022, de acordo com dados do governo estadual. A meta é vacinar 95% das crianças gaúchas de um ano a quatro anos, 11 meses e vinte e nove dias, totalizando 553.814 crianças. No RS, 182 municípios já alcançaram a meta.

No Brasil, o número de doses já aplicadas representa 42% da meta nacional. A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite seguirá até 30 de setembro.

A diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, ressalta que o cenário envolvendo a doença ainda requer bastante atenção no RS. "(O índice de cobertura) nos coloca em uma posição ainda de preocupação, uma vez que o Brasil, e não diferente o estado do Rio Grande do Sul, se encontra numa condição de alto risco de reintrodução do vírus da poliomielite no nosso território", destacou. Ranieri ressalta a importância dos pais ou responsáveis procurarem se informar e levarem as crianças para a imunização. "A gente pede o apelo de todos os pais, a consciência de proteger os nossos filhos contra uma doença que pode causar sequelas graves e permanentes", enfatiza.

Os sinais e sintomas da poliomielite variam conforme as formas clínicas, desde ausência de sintomas até manifestações neurológicas mais graves. A poliomielite pode causar paralisia e até mesmo a morte, mas a maioria das pessoas infectadas não fica doente e não manifesta sintomas, deixando a doença passar despercebida.

Os sintomas mais frequentes são:

Febre;

Mal-estar;

Dor de cabeça;

Dor de garganta e no corpo;

Vômitos;

Diarreia;

Constipação (prisão de ventre);

Espasmos;

Rigidez na nuca;

Meningite.

Na forma paralítica ocorre: