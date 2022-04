Colisão deixa um carro em cima do outro no bairro Glória, em Porto Alegre

publicidade

Um acidente de trânsito chamou a atenção na manhã desta quinta-feira em Porto Alegre. No bairro Glória, uma Volkswagen Parati e um Chevrolet Agile colidiram no cruzamento das avenidas Professor Oscar Pereira e Coronel Aparício Borges.

Com o impacto, a Parati ficou em cima do Agile, atingindo ainda uma mureta metálica de pedestre e uma placa de logradouro no canteiro central da pista. O condutor do primeiro veículo necessitou de atendimento médico.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atenderam a ocorrência, além de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), policiais militares do 1º BPM e efetivo do 1º Batalhão de Bombeiros Militar. O tráfego ficou parcialmente bloqueado na área até a remoção dos veículos e limpeza dos destroços na pista.

Foto: EPTC / Especial / CP