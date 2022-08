Colisão entre caminhão e carro deixa um ferido na zona Sul de Porto Alegre

publicidade

Uma pessoa ficou ferida no final da manhã desta segunda-feira em um acidente de trânsito ocorrido nas esquinas das ruas Jaguari e Itapitocaí, no bairro Cristal, na zona Sul de Porto Alegre. Houve um abalroamento entre um Fiat Idea e um caminhão Hyundai HR HDB no local.

O caminhão carregado de cerâmica tombou com o impacto da colisão, causando ferimentos no condutor que foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Já o carro capotou, mas o motorista escapou ileso.

Policiais militares do 1º BPM atenderam a ocorrência, além de agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Moradores relataram que uma placa de "Pare" foi furtada no cruzamento das duas vias.

