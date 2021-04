Colisão entre caminhões deixa um ferido grave na BR 153

publicidade

Uma colisão entre dois caminhões - um de Venâncio Aires e outro de Bagé - carregados de soja deixou o condutor de um dos veículos ferido gravemente, no final da tarde desta quinta-feira, na BR 153, sentido Bagé - Aceguá.

O motorista ferido ficou preso nas ferragens e foi resgatado no local do acidente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros. Já o condutor do outro caminhão teve ferimentos leves. Após o atendimento ao acidente a rodovia foi liberada e o ferido encaminhado para o hospital de Bagé.