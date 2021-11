Colisão entre caminhonete e carro mata três homens em Caxias do Sul

publicidade

Três homens morreram na manhã desta sexta-feira em um acidente de trânsito ocorrido no km 150 da RSC 453 (Rota do Sol), em Caxias do Sul. No trecho da rodovia ocorreu a colisão entre uma Toyota Hilux SW4 e um Ford Fiesta.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As três vítimas fatais estavam na Toyota Hilux SW4 que capotou com o impacto da colisão. Conforme o CRBM, os ocupantes do veículo foram arremessados para fora do veículo e perderam a vida no local. A motorista do Fiesta saiu ileso do acidente.

Segundo informações preliminares, o motorista do Hilux trafegava no sentido Serra-Litoral. A caminhonete acabou atingida pelo Fiesta que seguia na direção oposta e tentava fazer um retorno em um trevo que fica na rodovia.

*Com informações do repórter Celso Sgorla