Colisão entre dois caminhões e ônibus causa uma morte em São Borja

Um acidente entre dois caminhões e um ônibus resultou na morte do motorista de um dos caminhões, no início da noite desta segunda-feira, 23, na BR 285, em São Borja. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 662 da rodovia.

O caminhão Mercedes Benz, com placa de Bento Gonçalves, trafegava no sentido São Borja - São Luiz Gonzaga, quando colidiu na lateral do baú de um.caminhão Volvo, que se deslocava no sentido contrário.

Em seguida, o caminhão Mercedes Benz colidiu tambem na lateral de um ônibus não emplacado. O condutor do caminhão, de 38 anos, que ainda não foi identificado, morreu no local.

A motorista do ônibus, de 26 anos, de Erechim, foi socorrida pelo Samu com lesões leves. Já o condutor do caminhão Volvo, de 56 anos, de Bom Retiro do Sul, não sofreu lesões.

O Corpo de Bombeiros, Samu e a Polícia Civil estiveram no local e prestaram auxílio. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. O trânsito continua em meia-pista.