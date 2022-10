Colisão frontal entre carros deixa um morto e cinco feridos na BR 470, em Carlos Barbosa

publicidade

Um acidente de trânsito deixou um morto e cinco feridos, sendo três em estado grave, no começo da madrugada deste domingo no km 232 da BR 470, em Carlos Barbosa, na Serra. No trecho ocorreu a colisão frontal entre um Ford Focus e um Chevrolet Vectra, ambos emplacados na cidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Focus, de 37 anos, morreu no local. Já a passageira, de 40 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhada ao hospital Tacchini, em Bento Gonçalves.

Por sua vez, o condutor do Vectra, de 40 anos, teve ferimentos leves. No carro estavam a esposa, de 40 anos, e o filho, de dez anos, ambos gravemente feridos. A sogra, de 58 anos, teve ferimentos leves. As vítimas foram levadas ao Hospital São Pedro, em Garibaldi.

A pista ficou parcialmente bloqueada durante o atendimento da ocorrência. Além da PRF, os bombeiros voluntários de Carlos Barbosa e Garibaldi foram mobilizados.

Em São Francisco de Paula, a colisão de um Chevrolet Corsa contra um caminhão resultou em um morto no final da noite desse sábado no km 235 da RSC 453. A vítima, um jovem de 19 anos, conduzia o automóvel e teve óbito no local. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado.