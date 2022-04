Colisão provoca uma morte na BR 285, em Santa Bárbara do Sul

publicidade

Um jovem de 24 anos morreu em uma colisão entre veículos na BR 285, em Santa Bárbara do Sul, nesse sábado. Ele conduzia um Gol, emplacado em Saldanha Marinha, que colidiu em um caminhão Ford F4000, emplacado em Tuparendi.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência no km 381, outros dois ocupantes do Gol foram encaminhados ao hospital com lesões graves. O condutor da F4000 e seus dois passageiros não sofreram lesões.

As causas do acidente ainda estão em investigação.