Com óbitos em Novo Hamburgo e Roca Sales, total de mortes por Covid-19 chega a 203 no RS

As secretarias da Saúde de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, e Roca Sales, no Vale do Taquari, confirmaram hoje mais uma morte, cada, em função do novo coronavírus. Com isso, o número de óbitos em todo o Rio Grande do Sul chega a 203. Nesta terça, já haviam sido confirmadas mortes em Venâncio Aires e Gravataí.

Em Novo Hamburgo, trata-se de um homem de 62 anos, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Grupo Hospitalar Conceição desde o dia 14 de maio, mediante regulação estadual. Ele não era diabético nem hipertenso nem tabagista e residia no bairro Canudos.

Este é o terceiro óbito de moradores do município provocado pelo coronavírus. Até o final da tarde desta terça, o Centro de Triagem, que opera como anexo ao Hospital Municipal, tinha 13 pacientes em atendimento. Deste total, dois estavam na Unidade de Terapia Intensiva Já foram contabilizados, 27 casos de coronavírus na cidade.

O bairro com o maior índice é o Canudos, com 24 registros, seguido do Centro, com 16, e o Guarani com 9. Apenas duas regiões da cidade não contabilizam casos, são os bairros Alpes do Vale e Operário.

Em Roca Sales, a vítima tinha 71 anos e morreu no Hospital Roque Gonzales. O paciente era Delano Togni, ex-vereador na década de 1980 e dono de uma funerária no município. É a segunda morte em Roca Sales em função da Covid-19.