Com 1.841 óbitos e 94.517 infectados em 24h, Brasil ultrapassa 200 mil mortes pela Covid-19

O Brasil atingiu a marca de 200.498 mortes pela Covid-19, 301 dias após o primeiro óbito notificado pela doença. Nesta quinta-feira, o país também renovou os recordes de fatalidades e infecções em 24h: foram 1.841 vítimas e 94.517 contaminações reportadas pelo Ministério da Saúde. O Brasil permanece como o segundo país do mundo com mais mortos pela doença.

Do total de 7.961.673 casos, a pasta prevê que mais de 7 milhões já se recuperaram. Os dados do novo boletim não incluem números do Amazonas e do Rio de Janeiro, que tiveram problemas técnicos na transmissão.

A média móvel de mortes está em 793, aumento de 7,6% em relação ao registrado há duas semanas. Já a média móvel de novos casos diários ficou em 40.814 nesta quinta-feira, redução de 8,9% na comparação com o dia 24 de dezembro.

Recorde de óbitos às vésperas do início da vacinação

As expressivas marcas de infectados e mortos em uma única atualização epidemológica são atingidas na mesma quinta-feira em que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, concedeu entrevista coletiva para anunciar a compra de doses da CoronaVac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac.

“Toda a produção do Butantan, todas as vacinas que estão no Butantan, serão a partir deste momento do contrato, incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. Serão distribuídas de forma equitativa e proporcional a todos os estados, como cada uma das vacinas da AstraZeneca”, disse.

Mais cedo, o Butantan divulgou os dados de eficácia do imunizante: 78% para casos leves e 100% para casos graves. Segundo Pazuello, na melhor hipótese, a vacinação inicia no Brasil em 20 de janeiro.

