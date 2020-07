Com 41 novas mortes, RS chega a 1,1 mil óbitos por coronavírus

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou, nesta quarta-feira, 41 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas no Rio Grande do Sul, totalizando 1.101 óbitos pela doença desde o início da pandemia. O volume de novos infectados foi de 1.321 de ontem para hoje, alcançando a marca de 42,2 mil casos confirmados em 437 municípios gaúchos – 88% do território estadual. De acordo com a atualização de dados da SES, o número de recuperados subiu para 35,3 mil, representando 84% do total de casos confirmados.

De acordo com a relação de cidades afetadas pela pandemia, Porto Alegre segue sendo a que tem o maior número de casos e óbitos devido ao coronavírus. A metrópole possui nesta quarta-feira 184 vítimas fatais e 4.242 infectados pelo vírus. O aumento do número de mortes nas últimas 24 horas foi de cinco óbitos, conforme os dados estaduais. Em relação ao boletim anterior, Novo Hamburgo passou a Capital em número de mortes diárias ao registrar seis vítimas fatais pela doença. Com os novos casos, a cidade contabiliza 57 mortes e 1,5 mil casos confirmados.

A atualização do boletim teve ainda 75 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Óbitos registrados pela SES

- Alvorada (mulher, 86 anos)

- Alvorada (homem, 78 anos)

- Bento Gonçalves (homem, 66 anos)

- Bento Gonçalves (mulher, 68 anos)

- Cachoeirinha (homem, 57 anos)

- Campo Bom (mulher, 81 anos) anos)

- Canoas (mulher, 50 anos)

- Canoas (homem, 74 anos)

- Caxias do Sul (mulher, 63 anos)

- Dom Pedrito (homem, 84 anos)

- Estância Velha (mulher, 83 anos)

- Farroupilha (homem, 67 anos)

- Fontoura Xavier (homem, 61 anos)

- Gravataí (homem, 80 anos)

- Guaíba (homem, 66 anos)

- Lagoa Vermelha (homem, 86 anos)

- Montenegro (homem, 74 anos)

- Morro Reuter (homem, 40 anos)

- Novo Hamburgo (mulher, 79 anos)

- Novo Hamburgo (homem, 85 anos)

- Novo Hamburgo (homem, 33 anos)

- Novo Hamburgo (mulher, 66 anos)

- Novo Hamburgo (homem, 63 anos)

- Novo Hamburgo (homem, 54 anos)

- Pelotas (mulher, 61 anos)

- Pelotas (mulher, 90 anos)

- Porto Alegre (mulher, 90 anos)

- Porto Alegre (mulher, 78 anos)

- Porto Alegre (homem, 62 anos)

- Porto Alegre (homem, 75 anos)

- Porto Alegre (mulher, 87 anos)

- Rio Grande (homem, 57 anos)

- Rio Grande (mulher, 91 anos)

- Rio Grande (homem, 92 anos)

- Rio Grande (homem, 71 anos)

- Rio Pardo (mulher, 98 anos)

- Rio Pardo (mulher, 62 anos)

- Santa Maria (homem, 53 anos)

- São Borja (homem, 43 anos)

- São Leopoldo (homem, 76 anos)

- São Sebastião do Caí (homem, 75 anos)