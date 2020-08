Com 44 novos óbitos, Rio Grande do Sul chega a 2.584 mortes por coronavírus

publicidade

O Rio Grande do Sul alcançou, nesta quinta-feira, a marca de 2.584 mortes por coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram 44 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. Os casos ocorreram entre os dias 28 de julho a 13 de agosto.

A pasta ainda informou o acréscimo de 2.789 novos infectados no sistema de monitoramento, totalizando 92.560 casos confirmados da doença em 96% do território gaúcho. O índice de pacientes recuperados da doença é de 88% do total de casos confirmados, ou seja, de 81.665 pessoas. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) no Estado, na tarde de hoje, é de 77,4%.

Porto Alegre permanece sendo a cidade mais afetada pela pandemia. A Secretaria apontou que, de ontem pra hoje, a Capital teve 13 novos óbitos registrados no sistema de monitoramento, totalizando 501 vítimas fatais. Em relação aos casos confirmados, são 10.387 infectados.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 2.789 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 44 óbitos entre os dias 28 de julho a 13 de agosto.



Total de casos confirmados: 92.560

Óbitos: 2.584

Recuperados: 81.665 (88% dos casos)https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/hEQghseD0H

— Secretaria da Saúde (@SES_RS) August 13, 2020

Óbitos registrados pela SES

Arvorezinha (homem, 90 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 87 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 86 anos)

Cachoeirinha (homem, 61 anos)

Cachoeirinha (homem, 41 anos)

Canoas (mulher, 73 anos)

Canoas (mulher, 43 anos)

Canoas (homem, 74 anos)

Caxias do Sul (homem, 56 anos)

Caxias do Sul (homem, 62 anos)

Esperança do Sul (homem, 77 anos)

Esteio (homem, 62 anos)

Esteio (mulher, 68 anos)

Gravataí (homem, 62 anos)

Igrejinha (homem, 80 anos)

Inhacorá (mulher, 63 anos)

Marau (homem, 69 anos)

Marau (homem, 72 anos)

Paraí (homem, 51 anos)

Passo Fundo (mulher, 58 anos)

Porto Alegre (homem, 78 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Porto Alegre (mulher, 98 anos)

Porto Alegre (homem, 54 anos)

Porto Alegre (mulher, 78 anos)

Porto Alegre (mulher, 62 anos)

Porto Alegre (mulher, 77 anos)

Porto Alegre (mulher, 87 anos)

Porto Alegre (homem, 75 anos)

Porto Alegre (homem, 73 anos)

Porto Alegre (homem, 91 anos)

Porto Alegre (homem, 64 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Rio Grande (homem, 73 anos)

Rio Grande (homem, 57 anos)

Rio Grande (mulher, 89 anos)

Rio Grande (homem, 63 anos)

Santa Maria (mulher, 81 anos)

Sapiranga (homem, 77 anos)

Sarandi (homem, 51 anos)

Três Coroas (homem, 83 anos)

Vacaria (homem, 79 anos)

Viamão (homem, 81 anos)

Viamão (homem, 67 anos)