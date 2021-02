Com 48 novas mortes, Rio Grande do Sul chega a 10,9 mil óbitos por Covid-19

publicidade

Com 48 novas mortes, o Rio Grande do Sul chegou, nesta sexta-feira, na marca de 10.929 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os casos foram registrados em 29 cidades gaúchas e ocorreram entre os dias 29 de novembro e 4 de fevereiro.

A Secretaria registrou 3.476 novos infectados pelo coronavírus nas últimas 24 horas em 250 dos 497 municípios. Com os dados, o Estado acumula 560.540 casos confirmados do vírus. Destes, 537.320 (96%) já se recuperaram da doença, enquanto que 12.235 (2%) ainda estão em acompanhamento.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 3.476 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 48 óbitos, entre os dias 29 de novembro e 4 de fevereiro.



Total de casos confirmados: 560.540

Óbitos: 10.929

Recuperados: 537.320 (96% dos casos)https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/TFRQn6q65o — Secretaria da Saúde (@SES_RS) February 5, 2021

Óbitos reportados pela SES

Alvorada (mulher, 76)

Alvorada (homem, 51)

Alvorada (mulher, 48)

Alvorada (homem, 48)

Barra do Ribeiro (mulher, 46)

Bom Jesus (homem, 56)

Canela (mulher, 68)

Canoas (mulher, 71)

Capão do Leão (homem, 71)

Cerro Largo (mulher, 82)

Dois Irmãos (mulher, 93)

Encruzilhada do Sul (mulher, 86)

Esteio (mulher, 64)

Gravataí (mulher, 59)

Guaíba (mulher, 81)

Nova Petrópolis (homem, 92)

Nova Santa Rita (homem, 30)

Novo Hamburgo (mulher, 102)

Novo Hamburgo (homem, 78)

Pelotas (mulher, 88)

Pelotas (homem, 51)

Porto Alegre (mulher, 97)

Porto Alegre (homem, 66)

Porto Alegre (homem, 55)

Porto Alegre (homem, 74)

Porto Alegre (homem, 66)

Porto Alegre (mulher, 86)

Porto Alegre (mulher, 93)

Porto Alegre (mulher, 81)

Porto Alegre (homem, 65)

Rio Grande (mulher, 93)

Rio Grande (homem, 70)

Rio Grande (mulher, 91)

Rio Grande (homem, 75)

Santa Maria (mulher, 85)

Santa Maria (mulher, 49)

Santa Maria (mulher, 85)

Santana do Livramento (mulher, 89)

Santo ngelo (homem, 56)

São Borja (homem, 74)

São Sepé (mulher, 80)

Sapucaia do Sul (homem, 84)

Serafina Corrêa (homem, 82)

Teutônia (homem, 66)

Três Cachoeiras (mulher, 85)

Três Coroas (mulher, 57)

Uruguaiana (homem, 87)

Uruguaiana (homem, 88)