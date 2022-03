Com atraso de duas horas, estações da Trensurb são reabertas após implosão em Porto Alegre

publicidade

As estações São Pedro, Rodoviária e Mercado da Trensurb foram reabertas às 14h deste domingo, em Porto Alegre. A previsão era de que o serviço fosse retomado a partir do meio-dia. O atraso fez com que passageiros se concentrassem em frente às portas fechadas e reclamassem da demora na normalização do transporte.

De acordo a assessoria da Trensurb, foi necessário fazer a troca de alguns isoladores e de uma antena, o que impediu a reabertura das estações no horário antes previsto. Segundo a assessoria, a queima dos equipamentos "possivelmente" tem relação com os impactos da implosão.

O fechamento temporário das três estações de trem foi por medida de segurança devido à implosão do antigo prédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que ocorreu às 9h05 deste domingo. A demolição dos escombros provocou uma nuvem de fumaça na região.