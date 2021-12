Com cinco casos confirmados da ômicron, Ministério da Saúde aumenta vigilância

publicidade

O Ministério da Saúde confirmou, nesta quinta-feira, cinco casos positivos para Covid-19 com a variante africana ômicron. Três deles foram identificados em São Paulo e dois no Distrito Federal. Todos os passageiros vieram de vôos do continente africano e passaram pelo teste, tendo o resultado confirmado no Brasil. Agora, a pasta reforça a vigilância genômica, responsável pelos sequenciamentos capazes de identificar variantes.

Uma sala situacional para monitorar os casos da ômicron foi aberta na sede do ministério para acelerar o registro de novos casos, conseguir realizar a contenção e rastreio a tempo para que a infecção por essa nova variante não se alastre pelo país.

Enquanto a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendou a suspensão de voos de seis países da África, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, frisou que esta é uma “ação que existe postura interministerial do governo”. Cabe à Saúde, juntamente aos ministérios da Justiça e da Infraestrutura, coordenador pela Casa Civil, deliberar sobre o tema.

O ministro amenizou a necessidade de suspender os vôos, defendendo que as autoridades africanas “foram eficientes em detectar a nova variante”, e que, agora, os cidadãos estão sofrendo uma série de restrições, causando fortes impactos na economia. “Há necessidade que haja ponderação, equilíbrio e tranquilidade para que as posições sejam apropriadas”, disse.

Para Queiroga, a saída está no incentivo à vacinação para evitar casos graves e mortes, além das testagens. "A estratégia de testagem é muito importante como medida prévia, assim que chega ao país. É necessária a análise não só do aspecto sanitário, mas tridimensional para que tomemos as decisões mais corretas", destacou.

Veja Também