Com dez novos óbitos, sobe para 31.333 número de mortes por Covid-19 no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul reportou, nesta segunda-feira, dez novos óbitos em decorrência da Covid-19, somando 31.333 vítimas fatais pela doença desde o início da pandemia. O boletim de hoje também informou 498 infectados pelo coronavírus, totalizando 1.412.828. Deste acumulado, 6.475 são de pessoas em acompanhamento médico e 1.371.927 (97%) de pessoas já recuperadas, segundo a Secretaria Estadual da Saúde.

Os óbitos divulgados hoje ocorreram entre 4 de julho e 4 de setembro, em oito cidades distintas. A idade dos pacientes varia entre 34 e 82 anos.

A taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva na tarde desta segunda é de 56.3% nesta segunda-feira. De acordo com o painel de monitoramento estadual, 1.880 pessoas estão internadas em UTIs, sendo 455 delas com Covid-19. A rede hospitalar do Estado conta hoje com 1.460 leitos livres.

Contudo, estes números podem ser maiores visto que, por volta das 15h50min desta segunda-feira, 91 dos 301 hospitais não tinham dados atualizados sobre internações.