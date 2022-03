Com foco em ESG, Instituto Unimed/RS revisa seu planejamento estratégico

publicidade

Ser o mais relevante provedor do Rio Grande do Sul de soluções sociais, de governança e meio ambiente, integradas aos aspectos econômicos das cooperativas. Essa é a nova visão do Instituto Unimed/RS, fruto da revisão de seu planejamento estratégico entre terça-feira e ontem. Conforme o diretor administrativo da entidade, Alcides Mandelli Stumpf – que também é diretor de Sustentabilidade da Unimed Federação/RS – o encontro foi extremamente enriquecedor, tendo alcançado os objetivos propostos, a partir da troca de experiências e do entendimento de que a Unimed deve se adaptar ao novo momento da sociedade e do mercado. “Ao passo em que consolidamos alguns pilares construídos pelo Instituto em seus 15 anos de vida, estamos focados em evoluirmos ainda mais sob aspectos relacionados às dimensões ambiental, social e de governança, tripé constituinte do conceito ESG (Meio Ambiente, Social e Governança, na sigla em inglês)”, destacou o dirigente.

Com uma saudação à presença feminina pela passagem do Dia Internacional da Mulher, Stumpf abriu a agenda de trabalhos em modalidade digital, obedecendo às limitações impostas pela Covid-19, pontuando: “Com a revisão do planejamento iniciamos o que podemos chamar de terceiro capítulo da existência do Instituto. O primeiro foi marcado pelo associativismo e realização de cursos de formação e eventos; o segundo, a partir de 2015/16, teve como mote a disseminação da cultura da Sustentabilidade junto ao Sistema Unimed-RS – o qual, creio, fomos bem sucedidos – e, agora, vamos avançar, evoluir para o ESG, usando nossa bagagem anterior. Trazer para dentro do negócio a cultura ESG é um caminho sem volta para qualquer empresa nacional ou internacional”, considerou.

Coube ao consultor David Maia Oliveira apresentar cenários e informações com ênfase a dados relacionados à saúde suplementar, segmento que atende 24% da população brasileira, constituindo o 3º maior mercado do mundo – e que tem potencial para crescer. Ele também estabeleceu contrapontos entre o Instituto Unimed/RS e iniciativas semelhantes em outras organizações; nenhuma delas, porém, do setor da saúde complementar, eis que a experiência da Unimed seria única no país em seu formato. Na sequência, o grupo concentrou os esforços no aprimoramento da matriz SWOT do Instituto (análise de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), com trocas entre a audiência, discutindo, ainda, no encerramento do ciclo da terça-feira, a priorização da SWOT a partir da matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência).

Os participantes também definiram as diretrizes estratégicas Visão, Missão e Valores, mais uma vez com inúmeras sugestões e expressiva participação do grupo, servindo, ainda, para detalhar aspectos determinantes na matriz do Instituto, em questões relacionadas a processos internos, clientes, resultados e aprendizado e inovação. Também foi estabelecido que o BSC (Balanced Scorecard) será a métrica utilizada para avaliação de desempenho e o alcance das metas projetadas, a partir de iniciativas e ações. Conexões entre as perspectivas e um brainstorming das ações executivas encerraram a revisão do planejamento estratégico.

No total, quase 20 profissionais de diferentes áreas do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS – entre os quais o Marketing e Comunicação e a Gestão de Pessoas –, além de prestadores de serviços afins ao Instituto, participaram dos debates, o que, na avaliação do diretor Alcides Mandelli Stumpf, enriqueceu a discussão, trazendo diferentes olhares para os temas propostos, comprovando a maturidade e o comprometimento de todos. A estratégia ESG é a abordagem que incorpora questões ambientais, sociais e de governança no plano das empresas, levando em consideração também a sustentabilidade das práticas a longo prazo. A transformação ESG envolve uma agenda transversal, que perpassa muitas áreas dentro da corporação, incluindo setores como P&D (Planejamento e Desenvolvimento) e inovação.