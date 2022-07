Com novo ponto de vacinação, Porto Alegre mantém oferta de vacinas contra Covid-19 e gripe

publicidade

Quem quiser se vacinar contra a Covid-19 e contra a gripe irá contar, a partir desta segunda-feira, com mais uma opção de local para imunização em Porto Alegre. Agora, os imunizantes também estão sendo oferecidos no Lindoia Shopping, no Jardim Lindoia, em uma estrutura montada na antiga sala de cinema. A partir de hoje, o atendimento no local ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Além disso, as demais Unidades de Saúde (US) e o Shopping João Pessoa seguem operando.

• Consulte os endereços neste link

Vacinação de crianças

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos irá ocorrer em 25 unidades de saúde, sendo nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Campo da Tuca, Diretor Pestana, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

Vacinação de adultos

A vacinação para a população a partir de 12 anos irá ocorrer em 39 locais: no Shopping João Pessoa e Lindoia Shopping (até as 16h), e em 37 unidades de saúde - oito com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

Gripe

Já a vacinação contra a gripe estará disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade em 123 unidades de saúde, no Shopping João Pessoa e no Lindoia Shopping.

Unidade móvel

A unidade móvel estará em frente ao CRAS Cristal, na Vila Ecológica, bairro Cristal, das 9h às 16h, vacinando adultos e crianças contra a gripe e Covid-19.