Com o retorno ao trabalho dos funcionários da Litucera, coleta domiciliar é retomada em Porto Alegre

Com o retorno ao trabalho dos funcionários da Litucera Limpeza e Engenharia, a coleta domiciliar foi retomada nesta segunda-feira em Porto Alegre. Antes das 8h, os trabalhadores da empresa terceirizada que realiza o trabalho na Capital começaram a sair da garagem no bairro Sarandi para realizar a coleta domiciliar e a remoção de resíduos públicos - como focos de lixo e depósito de resíduos fora do horário. Cerca de 60 caminhões estavam nas ruas na manhã de segunda-feira. Durante o dia, 69 caminhões atuam na coleta domiciliar e, durante a noite, 21 veículos fazem o serviço. A prefeitura efetuou hoje o pagamento de R$ 500 mil para a empresa, que repassou os valores aos funcionários. A expectativa da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos é que até terça-feira a coleta na cidade esteja normalizada.

Na sexta-feira à noite, o trabalho de recolhimento do lixo foi interrompido em razão da paralisação dos trabalhadores que não haviam recebido o vale-alimentação. O movimento afetou o recolhimento do lixo no final de semana o que ocasionou que diversas ruas e avenidas da Capital estivessem com lixo e restos de alimentos espalhados pelas vias. As equipes atenderam os bairros Santa Teresa, Glória, Camaquã, Bom Jesus, Agronomia, Teresópolis, Cavalhada, Restinga, Pinheiro, São José, Aparício Borges, Ipê, Cefer, Jardim Carvalho, Belém Velho, Cascata e Jardim Leopoldina. Na avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, no bairro Jardim Leopoldina, na zona Norte da Capital, havia grande quantidade de sacolas de lixo nas calçadas, em frente aos prédios. Desde cedo, os moradores reclamaram da demora no recolhimento do lixo. Porém, por volta das 11h30min, o caminhão da empresa Litucera realizou a retirada do lixo na região.

Pelo menos 40 bairros foram afetados pela paralisação. O lixo se acumulou principalmente nas vias secundárias e nas avenidas principais. No final de semana, a prefeitura de Porto Alegre montou uma operação emergencial para recolher parcialmente os resíduos domiciliares. Desde sábado, caminhões do Departamento Municipal de Limpeza Urbana e equipes do município estavam envolvidos no recolhimento. Após uma reunião com representantes da empresa, o prefeito Sebastião Melo determinou o pagamento de R$ 500 mil à Litucera para a quitação do vale-alimentação.

Em contrapartida, a terceirizada foi notificada a completar a documentação prevista no contrato. A empresa, com sede em Vinhedo (São Paulo), é responsável atualmente por 80% da coleta domiciliar em Porto Alegre. A terceirizada atua na Capital em caráter emergencial desde junho deste ano. Por determinação do prefeito, durante o sábado, uma equipe de aproximadamente 100 pessoas e 35 caminhões próprios realizaram o recolhimento dos resíduos. As coletas automatizadas (contêiner) e seletiva seguiram operando normalmente no final de semana.