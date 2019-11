Com prêmio estimado em R$ 300 milhões, Mega da Virada começa a receber apostas

publicidade

As apostas para a Mega da Virada 2019, cuja estimativa de prêmio é de R$ 300 milhões, começaram a ser registradas nesta segunda-feira. Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal não acumula e obrigatoriamente sairá no último dia do ano. Não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente. O concurso número 2.220 já tem novo valor, conforme autorização de mudança pela Portaria nº 8.061 do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União.

Ele custa R$ 4,50 – antes, o preço era de R$ 3,50. As apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos em qualquer lotérica do Brasil, usando o volante específico do concurso especial. Também é possível apostar pelo Portal Loterias Online e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS. Os titulares de conta corrente na CAIXA podem fazer suas apostas pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet

Os bolões da Mega têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.