Com tarde de calor, Orla do Guaíba registra movimento intenso neste domingo

publicidade

Muita gente aproveitou a tarde de calor deste domingo para passear com a família e amigos e curtir as áreas de lazer de Porto Alegre. Os parques e a Orla do Guaíba foram os principais destinos dos usuários. Para suportar o calor, os visitantes carregavam garrafas de água ou latas de cerveja. Ainda assim, houve quem levasse em punho uma térmica e uma cuia de chimarrão. Apesar do bafo, as quadras de basquete e de futebol sintético do trecho 3 da orla estavam lotadas.

O movimento também era intenso na pista de skate, onde os usuários arriscavam manobras radicais. Gabriela Guimarães Ebani, Kelly Monteiro e Kathern Monteiro, que moram na Zona Sul e aproveitam o fim de semana para passear pela Orla do Guaíba, não reclamavam do calor. "Está quente, mas tá bom, é melhor do que chuva", afirma Gabriela. As três elogiaram a nova estrutura do local. "A gente pratica voleibol e achamos boas as instalações, mas a areia está muito quente hoje, está insuportável para jogar", destaca Gabriela.

Na altura do Gasômetro, carros e motos tomavam conta da avenida Edvaldo Pereira Paiva e davam a dimensão do movimento na região. No Parque Marinha do Brasil, muita gente se refugiava do sol debaixo das árvores. Muitas famílias e amigos chegaram a enfeitar partes do parque com decorações sobre a temática do Dia das Bruxas - chamado Halloween. Na Redenção, no Bom Fim, o público também buscava escapar do sol e se abrigava debaixo das árvores.

Veja Também