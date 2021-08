Com tendência de redução, UTIs têm 59,1% de ocupação no Estado

publicidade

A ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) registra neste domingo mais um dia de redução do número de pacientes, com 2.004 hospitalizações, o equivalente a 59,1% de lotação. Na sexta-feira, havia 2.039 pessoas em estado grave.

Até o início da noite, conforme Painel Coronavírus RS da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o número de internações por Covid-19 apresentava estabilidade em relação à véspera, com 612 pacientes com diagnóstico da doença - além de 127 casos suspeitos de Covid-19. As hospitalizações por outras doenças somavam 1.265.

No Estado, pouco mais da metade dos leitos SUS estavam ocupados, com 1.397 pacientes, ou seja, 55,4% de lotação. As internações na rede privada totalizavam 607, com 69,9% de ocupação. Em relação há um mês, o número de leitos livres quase dobrou, com 1.386 disponíveis.

Há 30 dias, a rede de saúde tinha 886 vagas para internação. Na Capital, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 634 pessoas estavam internadas em estado grave, o equivalente a 71,56% de ocupação das UTIs.

Na sexta-feira, a rede de saúde da Capital registrava 666 hospitalizações, com 76,78% de lotação. Até o início da noite, 154 pacientes tinham diagnóstico de Covid-19 e outros 13 tinham diagnóstico suspeito. O Hospital Ernesto Dornelles operava acima da capacidade, com 115% de lotação. O Pronto Socorro não tinha leitos de UTIs disponíveis.

Os hospitais Nossa Senhora da Conceição (92,54%) e Moinhos de Vento (84,31%) também registravam ocupação superior a 80%. Cinco instituições não tinham atualizado as informações referentes a internações: São Lucas, Porto Alegre, Cristo Redentor, Santa Ana e Beneficência Portuguesa.

