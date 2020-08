Comando Militar do Sul inicia instalação de tendas no combate à Covid-19 em Porto Alegre

publicidade

O Comando Militar do Sul (CMS) iniciou a instalação de tendas sanitárias, que serão empregadas no combate à Covid-19 em Porto Alegre. No total, são 11 tendas sanitárias, funcionando das 8h30min às 18h, com a finalidade de realizar medidas sanitárias preventivas, como verificação de temperatura e conscientização da população, em locais de grande circulação. O Exército, além de executar a instalação de tendas sanitárias, participará das ações de conscientização, bem como do monitoramento de possíveis áreas contaminadas pela Covid-19.

Desde esta segunda-feira, militares e servidores municipais convidavam as pessoas a verificar a temperatura. Nos locais, também receberam orientações sobre a pandemia, importância do uso da máscara e do álcool em gel, além de informações sobre os serviços de saúde oferecidos pela prefeitura. A iniciativa é uma parceria entre o Exército brasileiro e a prefeitura de Porto Alegre. O coronel Jorge Oliveira Maia Filho, chefe de Comunicação Social do CMS, informou que as atividades serão realizadas por 15 dias. Segundo Maia Filho, mais oito tendas serão montadas no final de semana na Capital. "A finalidade é realizar medidas sanitárias preventivas em locais de grande circulação, selecionados pela prefeitura", ressaltou.

Cerca de 500 militares do Exército estarão envolvidos na atividade.

A ação conta ainda com o apoio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), da Brigada Militar e de 88 servidores da prefeitura. O coronel destacou que não estão sendo realizados testes rápidos para detecção da Covid-19. "É uma atividade de conscientização em que a pessoa vai tirar dúvidas sobre a doença com o agente comunitário de saúde", explicou. Maia Filho disse ainda que desde março 7 mil militares estão envolvidos em ações de combate à Covid-19 no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Somente no Estado, de acordo com o coronel, são mais de 4 mil homens que atuam em campanhas de conscientização. Neste período, já foram feitas a distribuição de 18 mil cestas de alimentos em comunidades carentes. Além disso, 9 mil militares participaram de mutirões de doação de sangue, beneficiando 28 mil pessoas no Rio Grande do Sul.

Tendas sanitárias

Todos os dias: Esplanada da Restinga, Lomba do Pinheiro e Parque Moinhos de Vento

De segunda a sexta: esquina das avenidas Cavalhada e Otto Niemayer, Praça Cabo Valdecir de Abreu, Viaduto São Jorge, Largo Glênio Peres, Praça Dom Feliciano,Praça da Alfândega, Terminal Triângulo e Viaduto Obirici

Aos finais de semana: Praça México, Parque Farroupilha, Orla do Guaíba, Parque Marinha do Brasil, Orla de Ipanema, Praça Júlio Mesquita, Praça Malcon e Parque Mascarenhas de Moraes