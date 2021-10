Comerciantes relatam queda nas vendas de flores no entorno dos cemitérios de Porto Alegre

publicidade

A venda de flores na região dos cemitérios de Porto Alegre vem apresentando queda nos últimos três anos, segundo constatação das floristas que trabalham na avenida Oscar Pereira, tradicional ponto de comercialização do produto. "A pandemia do coronavírus prejudicou ainda mais as vendas. As pessoas deixaram de visitar os cemitérios e por consequência as vendas despencaram", destacou dona Noeli Müller, proprietária da floricultura Noeli, e que há cinquenta anos atua na região junto com a família.

Antes da pandemia, a banca de flores de Noeli funcionava 24 horas por dia. Agora, por determinação da prefeitura o espaço atende o público das 7h às 17h. "Nunca tinha visto um movimento tão fraco como nos últimos tempos", explicou.

Segundo ela, o Dia de Finados para todos os comerciantes da avenida Oscar Pereira sempre foi a principal data para a comercialização de flores. Nas bancas, o cliente que for comprar flores ou rosas têm a sua disposição o álcool em gel para a higienização das mãos. Noeli Müller disse que está torcendo para que as vendas possam melhorar entre o sábado e a terça-feira, Dia de Finados. "Estamos na torcida pelo aumento das vendas nestes quatro dias", ressaltou.

A florista Zilda Alves, que trabalha na calçada do cemitério São Miguel e Almas, disse ter ficado surpresa com o baixo movimento de clientes. "Em anos anteriores, um dia como hoje a Oscar Pereira estaria lotada de familiares e amigos", destacou. Na manhã de sexta-feira, Zilda Alves preparava um buquê pequeno de rosas e conferia a tabelas de preços. Segundo ela, a pandemia da Covid-19 prejudicou os negócios. “Em mais de 50 anos de trabalho esses dois últimos anos foram os piores em vendas", acrescentou.

A prefeitura de Porto Alegre, através da Guarda Municipal e da Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), estará com agentes no entorno dos principais cemitérios de Porto Alegre no Dia de Finados. A fiscalização vai coibir o comércio ilegal de flores e lanches. Os agentes da EPTC estarão na região do bairro Gloria para controlar o acesso de pedestres e a circulação de veículos. O monitoramento ocorrerá no entorno do complexo de cemitérios da avenida Oscar Pereira e Natal, situados na zona Sul, e no Jardim da Paz, na Estrada João de Oliveira Remião, na zona Leste de Porto Alegre.

