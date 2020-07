Cometa Neowise pode ser visto do Brasil a partir desta quarta-feira

publicidade

O cometa Neowise poderá ser visto do Brasil, a olho nu, a partir desta quarta-feira até o dia 30 de julho. A Nasa, agência espacial norte-americana, fez primeira observação do corpo celeste em 27 de março deste ano e decidiu usar o mesmo do telescópio espacial que foi usado na descoberta.

O evento é extremamente raro e deverá se repetir daqui 6.800 anos, de acordo com os cálculos dos cientistas. Esse é o tempo em que o Neowise leva para dar uma volta completa em torno do Sol e passar próximo da Terra novamente.

Segundo o coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp Bauru Rodolfo Langhi, os moradores das regiões Norte e Nordeste vão poder fazer a observação antes e com mais nitidez do que nas regiões Sul e Sudeste do país, onde a observação poderá ser feita a partir dos dias 24 e 26 de julho, respectivamente.

Isso acontece porque o cometa fica cada vez mais distante do Sol com o passar dos dias e, consequentemente, cada vez menos brilhante, o que dificulta a observação do cometa Neowise cruzando o céu.

De acordo com o professor da Unesp, o cometa ficará relativamente visível durante o pôr do sol, mais próximo da linha do horizonte e no sentido noroeste. "Deve-se procurar pelo cometa bem próximo do horizonte. Não é para olhar para cima", explica.

Essa será uma observação difícil devido a claridade natural do céu no fim do dia. A dica do especialista para aqueles que desejam ver o fenômeno é procurar um lugar que não tenha muitas árvores altas e prédios e que seja mais afastado da cidade, pois a luz artificial pode ofuscar ainda o brilho do cometa.

Quem conseguir observar o céu o momento certo conseguirá perceber um risco brilhante. "Quando o cometa está dando a volta ao sol, ele acaba soltando muitas partículas de rocha e poeira. Por isso que os cometas costumam ter aquela calda, aquele rabo comprido todo brilhante, que na verdade são as partículas que estão se soltando no espaço", explica.

As condições meteorológicas também são importantes, como céu limpo (sem nuvens), ar seco e temperatura baixa também propiciam maior visibilidade do corpo celeste. A época do ano, portanto, é favorável para os brasileiros que gostam de astronomia.

Outra dica de Langhi é a utilização de um binóculo. Recomendam-se um modelo 7x50, ou seja, que amplie a visão sete vezes mais do que o olho humano e cuja lente possui 50 milímetros de diâmetro. Vale ressaltar que a lente deve ser transparente.