Comitiva da 33ª Festa da Uva visita Correio do Povo

Uma comitiva da 33ª edição da Festa da Uva, de Caxias do Sul, visitou o Correio na tarde desta segunda-feira. Estiveram presentes a rainha do evento, Pricila Zanol, e as princesas, Bianca Ott e Bruna Mallmann, acompanhadas de Andréia Copini, diretora de Comunicação e Juventude, e Júlio César Chappin, integrante da Comissão Social.

Elas entregaram convites para a festa, uma das mais tradicionais do país, que vai de 18 de fevereiro a 6 de março, e ressaltaram o caráter comunitário da celebração, que terá 250 expositores. Entre as atrações da Festa da Uva neste ano, estão os Jogos Coloniais, e os diversos shows nacionais de artistas como Dilsinho, Jorge & Mateus, Nando Reis e o DJ Alok. Também haverá mais de 150 apresentações locais de dança, música, teatro, entre outros.

A organização estima distribuir entre 150 e 200 mil quilos da fruta durante o evento, das variedades Niágara Rosada, Niágara Branca e Isabel. Haverá ainda os tradicionais desfiles de rua nos dias 18, 20, 23 e 26 de fevereiro, 1° e 5 de março, com início sempre às 20 horas. "Teremos também a Praça das Cidades, onde outros municípios da Serra poderão mostrar aspectos do turismo regional", afirmou Pricila.

Para ingressar nos pavilhões, é preciso apresentar o comprovante vacinal completo contra a Covid-19, ou teste negativo feito até 48 horas antes. Os ingressos, à venda no site do evento, custam R$ 20 para entrar no parque e R$ 40 nas arquibancadas para assistir aos desfiles na rua Sinimbu. Este ano, o evento tem ares ainda mais especiais. Em 2021, a festa celebrou 90 anos, e neste ano, são comemorados os 50 anos da primeira transmissão a cores na televisão brasileira, feita na Festa da Uva de 1972.