Comportas e portões do sistema contra inundações são reformados em Porto Alegre

publicidade

As comportas e os portões do Sistema de Proteção Contra Inundações, às margens do Lago Guaíba, começaram a ser reformados neste final de semana. Neste sábado, foram relizados trabalhos na avenida Castelo Branco, próximo ao shopping DC Navegantes.

Dos 14 portões que compõem o Sistema de Proteção Contra Inundações, 12 passarão por reparos. Serão feitas limpeza geral do entorno, pintura, lubrificação, raspagem de pontos oxidados e substituição de partes não recuperáveis. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) é o responsável pela execução, com apoio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), que desde 2017 realiza esses trabalhos.

As intervenções serão feitas pela empresa Bombas Sinos, pelo valor de R$ 416.699,00. Os serviços tiveram início no último dia 20 de janeiro, e três dos equipamentos, no muro da Mauá, já estão recuperados (portões 5, 6 e 7).

Segundo o secretário Municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, o trabalho de manutenção é fundamental. "As comportas têm que estar funcionando para serem acionadas em caso de necessidade", destacou. O sistema protege Porto Alegre de eventuais cheias do Guaíba.