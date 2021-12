Compras de última hora movimentam o Mercado Público de Porto Alegre

publicidade

Seguindo a “tradição” de deixar as compras para a última hora, muitos consumidores correram para o Mercado Público de Porto Alegre nesta sexta-feira, véspera de Ano Novo. O espaço funcionou em horário reduzido, das 7h30min às 17h, sendo que no expediente diário fica aberto até as 19h30min. Durante a manhã, os açougues foram os locais que mais atraíram o público. A espera por atendimento concentrava grupos de pessoas em frente aos estabelecimentos, sendo que, em alguns momentos, chegavam a interferir no fluxo dos corredores.

O proprietário de uma das casas de carne, Valdir Sauer, disse que as vendas estavam muito boas. “Muita procura de cortes de porco e carnes de gado para churrasco. Hoje o pessoal não quer carne de panela”, brincou. Sauer ressaltou que o movimento na quinta-feira foi excepcional. “Desde o Natal, foi o melhor dia, com vendas acima da média”, destacou.

O gerente de outra banca, Paulo César Eloy, relatou o movimento de véspera como tranquilo. “A procura segue sendo por bacalhau, frutas secas e frios”, contou. No entanto, o gerente comentou que o Ano Novo não deve superar as vendas do feriado anterior. “O Natal foi muito melhor”, concluiu.

A pedagoga Magali Frassão procurava carne de porco para completar a ceia. “É o que faltava”, contou. Já o agricultor Nildo Francisco dos Santos saiu carregado. “Comprei toda a ceia hoje, como carne de porco, de gado, guisado”, explicou, acrescentando que não teve tempo de comprar antes em função do trabalho.

Em busca de cortes de ovinos, a técnica de enfermagem Cinara Beatriz recorreu ao Mercado Público. “Fui até Lajeado e não encontrei”, falou. O corte foi um item deixado para última hora. “Vamos ver se ainda encontro para a minha ceia”, comentou. A ambulante Ana Cristina Fagundes levou um pedaço de porco. “Estou muito feliz em estar com a família e com saúde”, comemorou.

Os supermercados também tinham movimento. Em alguns locais, as pessoas saíam com poucas sacolas, levando compras pontuais para casa.

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), Antonio Cesa Longo, estima que neste ano as pessoas não devem gastar mais na ceia do que em 2020. “Se no ano passado investiram R$100 neste ano devem investir R$80”, estimou, devido à dificuldade econômica ainda presente na vida de boa parte da população.

O Mercado Público está fechado no sábado e domingo e volta a funcionar na segunda-feira, no horário normal, a partir das 7h30min.