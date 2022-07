Concursos públicos no RS têm mais de 580 vagas e salário de até R$ 21,6 mil

publicidade

A semana começa com 18 concursos públicos em aberto no Rio Grande do Sul, com destaque para as 274 vagas previstas para atuação no Banrisul, e cujas inscrições terminam nesta segunda-feira, às 18h. Ao todo, são 582 oportunidades em aberto no Estado, com salários que podem chegar a R$ 21,6 mil, caso da prefeitura de Tuparendi, na região das Missões, que tem uma vaga para médico de Estratégia Saúde da Família (ESF).

A Marinha está com 41 vagas em aberto, com término de inscrições neste domingo, às 23h59min, e salário de até R$ 9 mil. Outro com encerramento nesta segunda é o da prefeitura de Linha Nova, na Encosta da Serra, com quatro vagas e salário que pode chegar a R$ 6,4 mil. Também nesta semana, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS/Sine) está oferecendo um total de 7.980 vagas de trabalho no Rio Grande do Sul, das quais quase 70% não precisam de experiência prévia e 23,8% não exigem escolaridade, de acordo com o órgão.

Entre as oportunidades com mais vagas, estão alimentador de linha de produção, com 1.273, vendedor de comércio varejista, com 219, servente de obras, com 205, e operador de telemarketing receptivo, com 204. As agências do Sine com mais vagas em aberto são Nova Santa Rita (545), Porto Alegre Centro (387), Erechim (364) e Caxias do Sul (323). No Sine Municipal de Porto Alegre, a semana inicia com 1.293 vagas disponíveis. O local de atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Do total, os maiores contingentes são de 196 vagas para vigilante, 126 postos de trabalho para montador de estruturas metálicas e 93 para caldeireiro de manutenção. Pessoas com deficiência têm 11 vagas exclusivas para técnico de enfermagem. O órgão recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. Interessados podem ainda retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível gratuitamente no Google Play. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.

Vagas no Sine Municipal de Porto Alegre

- Vigilante – 196 vagas

- Montador de estruturas metálicas – 126

- Caldeireiro de manutenção - 93

- Carpinteiro – 60

- Ajudante de obras – 49

- Vendedor porta a porta - 41

Concursos em aberto

- Marinha (41 vagas): inscrições até este domingo

- Prefeitura de Linha Nova (4 vagas): inscrições até esta segunda-feira

- Banrisul (274 vagas): inscrições até 18h desta segunda-feira

- Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – Sanep (1 vaga): inscrições até 21/7

- Prefeitura de Tuparendi (1 vaga): inscrições até 22/7

- Prefeitura de Pinhal Grande (1 vaga): inscrições até 22/7

- Prefeitura de Nova Santa Rita (8 vagas): inscrições até 23h59min de 23/7