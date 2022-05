Confira as vagas de emprego disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre

publicidade

A unidade do Sine Municipal, localizada na avenida Sepúlveda, esquina com Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, tem 1.047 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. Em destaque, são oferecidas 200 vagas exclusivas para pessoas com deficiência na área de atendente de telemarketing. Nas vagas gerais, são 128 oportunidades para eletricistas, 100 para auxiliar de encanador e 41 para carpinteiros, além de outras funções com oportunidades na área da construção civil.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. Os interessados podem também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. O Sine reitera que a retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Neste mês, a unidade municipal realizará o Dia D, com ofertas de vagas específicas para pessoas com deficiência. Será no próximo dia 15, das 9h às 13h. A ação tem parceria com a Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS). O atendimento será na própria sede do Sine Municipal. As empresas com interesse em participar devem encaminhar e-mail para sine@portoalegre.rs.gov.br, até o dia 18 de maio. O telefone (51) 3289-4820 também fica à disposição para esclarecimentos.

Confira as vagas da semana:

Atendente de telemarketing - 200 (vagas para PCDs)

Açougueiro - 2

Ajudante de açougueiro (comércio) - 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 15

Ajudante de eletricista - 8

Ajudante de obras - 15

Ajudante de pintor - 10

Ajudante de serrador - 2

Ajudante de serralheiro - 1

Analista de logística de transporte - 1

Analista de recursos humanos - 2

Analista de suporte técnico - 1

Armador de estrutura de concreto - 20

Armador de ferros - 5

Assistente administrativo - 1

Assistente de vendas - 2

Atendente de lanchonete - 1

Auditor (contadores e afins) - 1

Auxiliar contábil - 2

Auxiliar de costura - 1

Auxiliar de cozinha - 1

Auxiliar de encanador - 100

Auxiliar de lavanderia - 1

Auxiliar de limpeza - 3

Auxiliar de manutenção predial - 2

Auxiliar de marceneiro - 1

Auxiliar em saúde bucal - 1

Auxiliar financeiro - 2

Auxiliar mecânico de refrigeração - 20

Azulejista - 24

Babá - 40

Barman - 2

Camareira de hotel - 3

Carpinteiro - 41

Carpinteiro auxiliar - 10

Carregador (veículos de transportes terrestres) - 2

Caseiro - 1

Chaveiro - 1

Cirurgião dentista - clínico geral - 1

Colador de calçados - 1

Confeiteiro - 1

Conferente de logística - 1

Controlador de acesso - 5

Costureira em geral - 5

Costureiro, à máquina na confecção em série - 2

Cozinheiro de restaurante - 1

Cozinheiro geral - 16

Eletricista - 128

Eletricista auxiliar - 5

Eletricista de instalações - 2

Eletricista de instalações de prédios - 4

Eletrotécnico - 1

Empregado doméstico diarista - 1

Encanador - 26

Encarregado de obras - 1

Engenheiro civil - 1

Fiambreiro na conservação de alimentos - 1

Forneiro de fundição - 2

Fresador (fresadora universal) - 1

Garçom - 9

Instalador de tubulações - 5

Instalador hidráulico - 2

Marceneiro - 1

Masseiro (padeiro) - 1

Mecânico de automóvel - 5

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração - 20

Mecânico de manutenção de máquina industrial - 5

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral - 1

Mecânico de refrigeração - 1

Mestre de obras - 2

Moldador em areia - 2

Monitor interno de alarmes - 1

Montador de andaimes (edificações) - 4

Montador de estruturas metálicas - 100

Montador de móveis de madeira - 1

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk - 1

Operador de caixa - 5

Operador de empilhadeira - 4

Operador de escavadeira - 5

Operador de estação de tratamento de água e efluentes - 1

Operador de extrusora de borracha e plástico - 1

Operador de máquinas fixas, em geral - 7

Operador de máquinas operatrizes - 1

Operador de moinho (tratamentos químicos e afins) - 1

Operador de tráfego - 2

Pedreiro - 51

Pintor de obras - 14

Pintor industrial - 2

Porteiro - 1

Recepcionista de hotel - 2

Serralheiro - 1

Servente de obras - 1

Soldador - 1

Supervisor de logística - 2

Técnico analista de processos de produção - 1

Técnico de refrigeração (instalação) - 15

Técnico de telecomunicações (telefonia) - 3

Técnico em eletromecânica - 3

Técnico em nutrição - 1

Técnico em segurança do trabalho - 1

Torneiro mecânico - 1

Vendedor no comércio de mercadorias - 1

Vendedor de serviços - 4

Vendedor pracista - 2