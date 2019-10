Confira o funcionamento dos serviços durante o feriado em Porto Alegre

publicidade

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, neste sábado, altera o funcionamento de alguns serviços em Porto Alegre. O trânsito terá bloqueios em razão de uma procissão e as estradas gaúchas já contam com a Operação Viagem Segura.

Os supermercados de Porto Alegre abrem normalmente, podendo ter alteração no horário de funcionamento dependendo de cada rede. O comércio pode funcionar se as lojas possuírem a Certidão de Abertura para Domingos e Feriados.

No transporte, os ônibus operam com tabela de feriado. A Trensurb também, com intervalos de 15 e 20 minutos.

As unidades de saúde estarão fechadas, como ocorre aos sábados. Os pronto atendimentos e hospitais funcionam 24 horas. Bancos, Correios, Tudo Fácil e Agências FGTAS/Sine não funcionam aos finais de semana.

Alterações no trânsito por conta da procissão

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou os bloqueios de trânsito que serão realizados em Porto Alegre neste sábado. A medida é em função da Procissão Motorizada de Nossa Senhora Aparecida.

Haverá bloqueios momentâneos na área Central e na zona Norte da cidade, das 7h às 10h30. A estimativa é de que 30 mil pessoas participem. A EPTC orienta que o público evite a região durante o período.

A concentração e saída dos participantes será na avenida Augusto de Carvalho, na proximidades da Rótula das Cuias.

Trajeto: rua Loureiro da Silva, Presidente João Goulart, Siqueira Campos, Júlio de Castilhos, rua da Conceição, Farrapos, Sertório, Assis Brasil, Francisco Silveira Bittencourt, Plinio Kroeff e rua Élvio Antônio Filipetto, encerrando na área lateral do Porto Seco.