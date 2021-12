Confira o serviço do feriadão de Natal em Porto Alegre

publicidade

Neste feriadão de Natal, em que 24 de dezembro cai em uma sexta-feira e 25 é no sábado, os horários de funcionamento no comércio, supermercados, bancos, lotéricas serão diferenciados. Os atendimentos variam de acordo com a demanda de cada atividade. Da mesma forma, os serviços públicos, municipais, estaduais e federais, também terão horários alterados.

O Sindilojas Porto Alegre orienta que os lojistas da Capital observem as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho e o termo aditivo, firmados entre a Entidade e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec-POA). Nesta quinta-feira, as empresas podem funcionar com a utilização de mão de obra de seus empregados até as 24h. Já na sexta, o expediente dos empregados de lojas de shopping, centros comerciais e galerias está limitado às 18h, e dos empregados das demais lojas, localizadas no comércio de rua, às 19h. No dia 25, está proibido o trabalho dos empregados, salvo nas empresas que possuem regras específicas em acordo coletivo de trabalho firmado com o sindicato laboral.

O Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio Grande do Sul (Sindigêneros-RS) orienta que os supermercados que fizeram adesão ao acordo coletivo de trabalho especial devem seguir as regras previstas. No dia 24, as empresas acordantes não poderão funcionar além das 18h. No dia 25 estarão fechadas.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências abrem dia 24 para atendimento ao público em horário especial, 9h às 11h, e retornam na segunda-feira. A população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

O diretor-adjunto de serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria, ressalta que “mesmo durante feriados, os canais digitais e caixas eletrônicos estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário”. Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado).

As lotéricas, no dia 24, não passarão das 14h, segundo o presidente do Sindicato dos Agentes Lotéricos, Correspondentes Bancários, Comissários e Consignatários do Estado do Rio Grande do Sul (Sincoergs), Marco Antonio Kalikowski. “É quando o nosso sistema para de receber contas bancárias. Algumas abrirão até as 13h, não há uma definição, dependerá de cada proprietário”, explicou. No dia 25, os estabelecimentos fecham, retornando na segunda-feira. “Eventualmente, no litoral, pode acontecer de alguma lotérica abrir no sábado, mas não poderá contar com funcionários, somente o dono”, ressalta Kalikowski.

Serviços

A Prefeitura de Porto Alegre vai manter o atendimento à população na sexta-feira, dia 24, com regime de plantão nos órgãos que desempenham serviços essenciais. O Atendimento 156 será de 24 horas, todos os dias da semana (inclusive feriados), para solicitações de serviços, como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncias de vandalismo. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalhará normalmente com todas as coletas durante o feriado de Natal: domiciliar, seletiva e de lixo público. Para água, esgoto e drenagem, estará disponível o fone 156, opção 2, com atendimento diário 24h por dia, para registrar vazamentos de água, extravasamentos de esgoto cloacal e pluvial e solicitar serviços operacionais.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o transporte coletivo irá operar com tabela de dia útil na sexta-feira, 24 e de domingos e feriados nos dias 25 e 26 de dezembro. A unidade do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda com a Mauá (Centro Histórico), estará em funcionamento no dia 24 até as 12h. O plantão técnico da IPSul, responsável pela PPP de iluminação pública, atende solicitações de urgências pelo telefone pelo 0800 000 1740. O funcionamento do Mercado Público no dia 24 será até as 17h e fechado no dia 25.

A segurança pública atenderá pelos telefones de emergência - Polícia Civil (197), Brigada Militar (190), Corpo de Bombeiros (193), Comando Rodoviário da Brigada Militar (198), Denarc (0800-0518-518), Defesa Civil Estadual (199). A Delegacia online e a Denúncia digital estarão disponíveis em seus respectivos sites. As agências dos Correios do Rio Grande do Sul encerram o atendimento mais cedo na sexta-feira, dia 24, às 14h. No sábado, as unidades estarão fechadas. A farmácia de medicamentos essenciais, o Hemocentro, as agências do FGTAS/Sine, Tudo Fácil, Detran-RS e o Centro Administrativo do Estado não funcionam na sexta-feira e retornam na segunda-feira. Na Ceasa/RS, apenas o Setor de Carnes funcionará no dia 24, das 7h às 12h e estará fechado dia 25. Os outros setores fecham 24 e só retornam na segunda-feira.

O recesso do Judiciário começou na última segunda-feira, 20 de dezembro, e vai até 6 de janeiro de 2022. Os órgãos de Justiça do Estado e Ministério Público atenderão em regime de plantão no feriado. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul reforçou o atendimento para casos de urgência. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também terá recesso durante a comemoração das festas de final de ano. As agências do órgão não funcionarão até o dia 3 de janeiro de 2022. No entanto, o atendimento remoto não terá alterações.

Saúde

Os prontos atendimentos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas para atender a população. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192. A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando. As unidades de saúde e farmácias distritais funcionam até o meio-dia de sexta-feira, 24, retomando o atendimento na segunda-feira, 27. A vacinação contra a Covid-19 seguirá o mesmo cronograma.

Pronto-atendimentos 24 Horas: