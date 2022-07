Confira os concursos públicos em aberto nesta semana no Rio Grande do Sul

publicidade

Há 13 concursos públicos em aberto no Rio Grande do Sul, com destaque para 274 oportunidades para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação no Banrisul. São 30 horas semanais de trabalho e salário inicial de R$ 4.240,94. Em Erechim, a Prefeitura oferta 174 vagas, a Câmara Municipal, outras duas e ainda o Instituto Erechinense de Previdência (IEP) está preenchendo cadastro reserva. Os salários podem chegar a R$ 18.554,85 e as inscrições foram prorrogadas até a próxima quinta-feira.

Além disto, o Sine Municipal de Porto Alegre começa a semana com 2.093 vagas disponíveis. Destas, 349 são exclusivas para pessoas com deficiência. A unidade, que fica na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico, atende a população de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A construção civil tem o maior número total de oportunidades, com 131 postos de trabalho pra carpinteiro, 125 para montador de estruturas metálicas e 121 para pedreiro.

Também se destacam 200 vagas para operador de telemarketing receptivo e 72 para motofretista (motoboy). Para agilizar os atendimentos, o órgão recomenda a retirada da carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível gratuitamente pelo sistema Android. Mais informações pelo e-mail duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br. O Sine ainda realiza na próxima sexta-feira o Sine no Território, que levará a intermediação de mão de obra a diferentes bairros da Capital uma vez por semana.

Na próxima sexta, das 9h às 16h, o serviço será realizado no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Hípica, na Zona Sul, que fica na rua Geraldo Tollens Linck, 235. Interessados nas oportunidades deverão levar ao local um documento oficial com foto. O Sine no Território, parceria com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), se soma ao serviço na unidade do Centro, que não será alterado.

VAGAS NO SINE MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

- Atendente de telemarketing – 200 (exclusivo PCDs)

- Operador de telemarketing receptivo – 200

- Carpinteiro – 131

- Montador de estruturas metálicas – 125

- Pedreiro – 121

- Motofretista – 72

CONCURSOS EM ABERTO

- Prefeitura de Canudos do Vale (cadastro reserva): inscrições até 12h do dia 13/7

- Prefeitura de Vespasiano Corrêa (4 vagas), inscrições até 13/7

- Prefeitura de Erechim (176 vagas): inscrições até 14/7

- Marinha (41 vagas): inscrições até 23h59min do dia 17/7

- Banrisul (274 vagas): inscrições até 18h do dia 18/7

- Prefeitura de Linha Nova (4 vagas): inscrições até 18/7