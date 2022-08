Congresso Estadual do Ministério Público já tem 700 inscritos

publicidade

Entre os dias 10 e 13 de agosto acontece a 15ª edição do Congresso Estadual do Ministério Público, em Gramado, serra gaúcha. Com cerca de 700 inscritos até o momento, o evento, promovido pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS), reunirá promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de Justiça, autoridades, palestrantes e representantes dos colegiados nacionais da Instituição em painéis, apresentações de teses e plenárias.

O tema desta edição é “30 Anos Construindo História”, comemoração destacada pelo presidente da AMP/RS, João Ricardo Santos Tavares. “É com grande alegria que retomamos este evento que há três décadas é tão relevante para o nosso Ministério Público”, afirmou. O Congresso que aconteceria em 2020 foi cancelada devido à pandemia. No início desta semana, a comissão organizadora do encontro fez a última reunião preparatória. “Esse trabalho começou em novembro do ano passado e confesso que não tenho conseguido dormir direito devido à ansiedade e ao desejo de que tudo dê certo. Quero agradecer imensamente a cada um que trabalhou arduamente para que se chegasse a uma semana do evento com absoluta tranquilidade, uma vez que tudo está pronto para receber todos os membros do Ministério Público de todo o Brasil”, revelou Tavares.

Entre os painelistas, estão confirmados o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), Francisco José Moesch; o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques; o corregedor nacional do Ministério Público (MP), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto; o presidente da Associação Nacional dos Membros do MP (Conamp), Manoel Murrieta; o integrante do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Angelo Fabiano Farias; o conselheiro do CNMP de 2017 a 2021, Marcelo Weitzel Rabello de Souza; e os promotores de Justiça Émerson Garcia (MP-RJ), Ximena Cardoso Ferreira (MP-RS), Ivana Kist Huppes Ferrazzo (MP-RS) e Antônio Suxberger (MPDFT).

Ao final do evento será redigida a “Carta de Gramado”, um documento que vai sintetizar os principais assuntos discutidos durante o evento e define as decisões e ações da classe para o futuro. Além da programação científica, o evento ainda contará com a palestra do comunicador Marcelo Tas e com o show de encerramento da banda gaúcha Nenhum de Nós. O Congresso Estadual do Ministério Público ocorrerá no Hotel Serrazul, em Gramado. As inscrições para o evento ainda estão abertas, pelo site do MP.