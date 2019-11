Consórcio Aegea vence leilão da PPP da Corsan

publicidade

Em leilão realizado na B3 Bolsa de Valores, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, o Consórcio Aegea foi o vencedor da PPP da Corsan. O preço ofertado pela coleta e tratamento do metro cúbico de esgoto ficou em R$ 2,40, um centavo menor que o valor oferecido pelo segundo colocado, o Consórcio Sul Ambiental. A Parceria Público-Privada prevê a implantação de um novo sistema de gestão nas cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Eldorado do Sul, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão. A região tem dois dos mais poluídos rios do Estado; o Sinos e o Gravataí. A modalidade é a concessão administrativa com prazo de vigência de 35 anos.

A partir da definição do vencedor, ocorrerá a abertura de envelopes com os documentos de habilitação, com divulgação do resultado até 13 de dezembro. Posteriormente, será aberto prazo de recursos dos demais concorrentes. A homologação da licitação está prevista para o próximo 24 de janeiro. A expectativa da Companhia é realizar a assinatura do contrato até março de 2020.

A expectativa é de realização da assinatura do contrato até março de 2020. Segundo a Corsan, o projeto é a maior PPP de saneamento do País, englobando um investimento total de R$ 2,23 bilhões, divididos em obras em execução pela Corsan - que deve aportar R$ 370 milhões - e aportes do parceiro privado.

Por parte do parceiro privado, a estimativa é de obras no valor de R$ 1,86 bilhão, repartido em R$ 1,63 bilhão para expansão do sistema de esgoto e R$ 230 milhões para ações comerciais e operacionais. "Haverá empregos e arrecadação para a economia local com a movimentação de recursos milionários em construções. Agredecemos a todos os participantes, pois sabemos que seja em quais mãos caíssem a PPP, tratam-se de players altamente qualificados", disse o governador Eduardo Leite, que acompanhou o leilão.