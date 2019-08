Consórcio português irá tocar obras do trecho 3 da Orla do Guaíba

publicidade

O consórcio português ACA/RGS, formado por empresas brasileiras e do país europeu, apresentou a menor das quatro propostas financeiras para execução das obras de revitalização do trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. O valor ficou em R$ 46,171 milhões, abaixo dos R$ 57 milhões estimados no edital de licitação. A abertura dos envelopes ocorreu na tarde desta terça-feira.

“Vamos entregar mais um trecho da Orla para a população com uma boa redução do custo inicial, graças à concorrência estabelecida entre empresas nacionais e internacionais. O primeiro trecho foi um sucesso e rapidamente se transformou em um novo cartão postal da cidade, devolvendo o Guaíba à população”, afirma o prefeito Nelson Marchezan Júnior. Ele prevê que os trabalhos poderão começar entre o final de agosto e o início de setembro.

Em segundo lugar ficou o consórcio DT Guaíba, com R$ 49.329.580,14 e, na sequência, as empresas Construtora Pelotense, com proposta no valor de R$ 54.073.722,66. Eles indicaram que podem entrar com recurso para voltar à disputa. Depois, a Toniolo Busnello apresentou proposta de R$ 57.320.991,70. A empresa Sultepa, habilitada na primeira fase da concorrência, comunicou desistência ontem.

A ACA/RGS havia sido desabilitada, mas entrou com recurso. Em 1º de agosto a Comissão Especial de Licitações para Projetos Estruturantes concluiu a análise das empresas na fase de habilitação da concorrência internacional para execução das obras do Trecho 3 da Orla do Guaíba. Foi dado provimento ao recurso do consórcio vencedor. O resultado será publicado no Diário Oficial de Porto Alegre e, a partir de então, começará a ser contado o prazo de cinco dias úteis para recursos.

"Acreditamos que ainda em agosto seja possível o julgamento das propostas e, quem sabe, em setembro tenhamos uma boa notícia de contrato assinado e início das obras de revitalização do trecho 3 da Orla, que vai do Arroio Dilúvio ao Parque Gigante. Vai ser realmente uma transformação da cara de Porto Alegre, de uma cidade cada vez mais voltada para o Guaíba", explica o vice-prefeito e coordenador do grupo de trabalho da Orla, Gustavo Paim.

Trecho 3

A área de intervenção do projeto é de 14,6 hectares ao longo da orla, entre a foz do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga, até o Parque Gigante, na avenida Beira-Rio. O projeto, de autoria do arquiteto Jaime Lerner, prevê aproximadamente 200 vagas de estacionamento no canteiro central da avenida Edvaldo Pereira Paiva, mais de 550 árvores dos tipos cedros, figueira, jerivá, cerejeira e coronilha, três estruturas de bares idênticas às já em funcionamento no trecho 1, quadras para prática esportiva, vestiários e a maior pista de skate da América Latina certificada pela Confederação Brasileira de Skate e pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

A prefeitura executará a obra com recursos provenientes do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), do Fundo Municipal de Iluminação Pública e do Dmae. O restante será pago pelo Tesouro Municipal. O trecho 1 da Orla do Guaíba, também projetado pelo arquiteto Jaime Lerner, foi entregue revitalizado em junho de 2018 entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias. Para o trecho 2, entre a Rótula das Cuias e o Anfiteatro Pôr-do-Sol, ainda não há projeto disponível.