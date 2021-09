Contas de 2020 do Simers são aprovadas

publicidade

Associados do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) aprovaram as contas da entidade referentes ao ano de 2020, nesta semana, durante a Assembleia Geral Ordinária. Ainda em razão da pandemia, a reunião ocorreu de forma remota.

Presidente do Simers, Marcelo Matias salientou a transparência do sindicato e destacou melhorias: “A entidade profissionalizou sua gestão, superou adversidades e se preparou para enfrentar os desafios futuros. Tudo isso com equilíbrio nas contas e fidelidade e ao propósito de fazer sempre o que é certo, buscando sempre valorizar a categoria”.

A entidade médica apresentou um balanço patrimonial ativo com crescimento permanente de 7,47%, entre 2020 e 2019. Com relação ao balanço patrimonial passivo circulante (valores a pagar com fornecedores, tributos, encargos e remunerações de funcionários e antecipações aos associados), o Simers registrou uma redução de 5,05%. O balanço patrimonial passivo exigível (que considera o valor pagável de prováveis contingências judiciais, acima de 360 dias) teve seu total atualizado. E, a partir de 2020, acumulou uma reserva significativa, com objetivo de honrar dívidas de ações trabalhistas do passado.