Contrato para a revitalização do Viaduto Otávio Rocha é assinado em Porto Alegre

Com valor estimado em R$ 13,7 milhões, o contrato para a revitalização do Viaduto Otávio Rocha foi assinado nesta sexta-feira na prefeitura de Porto Alegre. A partir da oficialização da obra, os trabalhos devem começar em até 30 dias. O anúncio da assinatura foi feito pelo prefeito Sebastião Melo em uma reunião com integrantes do secretariado da administração municipal.

De acordo com a prefeitura, a empresa responsável pelas obras é a Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia, vencedora da licitação. A intenção do Executivo é garantir que o Viaduto possa ser explorado através do turismo e como espaço de convivência para quem passa e mora Centro da Capital.

“A revitalização do Viaduto Otávio Rocha encerra um primeiro ciclo de intervenções previstas no programa Centro+. Em breve, com o acréscimo de novas ações, temos convicção de que o Centro Histórico da Capital passará a ser referência em recuperação de espaços urbanos”, avalia o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos e coordenador do Centro+, Urbano Schmitt.

Intervenções

Com prazo de execução de 18 meses a contar a partir da assinatura da ordem de início, o projeto prevê intervenções estruturais e estéticas. Além da recuperação dos elementos construtivos e decorativos, também estão previstas soluções para as instalações elétricas, telefônicas, sistemas de segurança e iluminação pública.

O trabalho de recuperação do espaço ainda irá fazer adequações na rede hidrossanitária, no sistema de drenagem e um processo de impermeabilização. O revestimento do viaduto, conhecido como cirex, será substituído, uma vez que o atual está em estágio avançado de deterioração e não tem como ser recuperado.