Porto Alegre segue vacinando maiores de 18 anos nesta segunda-feira

publicidade

A vacinação contra a Covid-19, em Porto Alegre, será mantida nesta segunda-feira para toda a população adulta, com 18 anos ou mais. Não haverá drive-thru. Será retomada a imunização de adolescentes com comorbidades de 12 anos a 17 anos e a aplicação da segunda dose da Pfizer. As equipes volantes do Rolê da Vacina estarão no bairro Arquipélago durante o dia e em quatro unidades de saúde no período noturno (São Carlos, Modelo, Tristeza e Ramos), sem a necessidade de agendamento prévio.

Veja Também

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital. No caso dos adolescentes com comorbidades, é necessário comprovar a condição (receita, laudo de exame, laudo ou relatório médico, etc). O comprovante de residência poderá ser no nome dos pais ou responsáveis.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose segue disponível em 30 unidades de saúde e 12 farmácias parceiras para quem recebeu AstraZeneca há pelo menos dez semanas e em 13 unidades de saúde para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias. Já a aplicação da segunda dose da Pfizer estará disponível em 12 unidades de saúde para quem recebeu a primeira dose há dez semanais ou mais. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Confira os locais de vacinação:

O quê: primeira dose contra a Covid-19

Público: pessoas com 18 anos ou mais

Onde: em 11 unidades de saúde (Álvaro Difini, Assis Brasil, Belém Novo, Camaquã, IAPI, Moab Caldas, Modelo (Colégio Júlio de Castilhos), Morro Santana, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos)

Horário: 8h às 17h

O quê: segunda dose da Coronavac/Butantan

Público: pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias

Onde: em 13 unidades de saúde (Clínica da Família Álvaro Difini, Assis Brasil, Belém Novo, Camaquã, Glória (Igreja Nossa Senhora da Glória), Clínica da Família IAPI, Moab Caldas, Modelo, Morro Santana, Panorama, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos

Horário: 8h às 17h

Onde: App 156+POA (agendas para a unidade Bananeiras)

O quê: segunda dose da AstraZeneca/Oxford

Público: pessoas que receberam a primeira dose há dez semanas

Onde: em 30 unidades de saúde (Clínica da Família Álvaro Difini, Assis Brasil, Bananeiras, Barão de Bagé, Belém Novo, Camaquã, Chácara da Fumaça, Cristal, Diretor Pestana, Glória (Igreja Nossa Senhora da Glória), Clínica da Família IAPI, Ilha da Pintada, Jardim Leopoldina, Navegantes, Milta Rodrigues, Moab Caldas, Modelo, Moradas da Hípica, Morro Santana, Panorama, Parque dos Maias, Passo das Pedras 1, São Cristóvão, Santa Cecília, Santa Marta, Santo Alfredo, São Carlos, Sarandi, Tristeza e Vila Ipiranga) e em 12 farmácias parceiras

Horário: 8h às 17h (unidades de saúde) e das 9h às 17h (farmácias parceiras)

Onde: App 156+POA (agendas para as unidades Belém Novo, Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém, Santo Alfredo, São Cristóvão e Vila Jardim)

Horário: 10h às 19h

O quê: segunda dose da Pfizer/BioNTech

Público: pessoas que receberam a primeira dose há dez semanas ou mais

Onde: em 12 unidades de saúde (Álvaro Difini, Assis Brasil, Belém Novo, Camaquã, Glória, IAPI, Moab Caldas, Modelo (Colégio Júlio de Castilhos), Morro Santana, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos

Horário: 8h às 17h

Rolê da Vacina

Marina Navegantes São João (BR-290, nº 1.300 – Arquipélago)

Horário: 18h às 21h

Unidade de Saúde São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670 – bairro Partenon)

Unidade de Saúde Modelo (avenida Jerônimo de Ornelas, 55 – bairro Santana)

Unidade de Saúde Tristeza (avenida Wenceslau Escobar, 110 – bairro Tristeza)

Unidade de Saúde Ramos (rua K esquina rua R C, s/nº – Vila Nova Santa Rosa, bairro Rubem Berta)