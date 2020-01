Corpo de Bombeiros recebe equipamentos e viaturas para 11 municípios

publicidade

O governador Eduardo Leite (PSDB) entregou, na manhã desta sexta-feira, 11 veículos e equipamentos de resgate ao Corpo de Bombeiros. Os materiais serão distribuídos a 11 cidades de diversas regiões do Estado. A cerimônia aconteceu no quartel geral da corporação, localizado em Porto Alegre, e teve a presença de prefeitos dos municípios que receberão os automóveis e os itens de resgate.

Com investimento de R$ 2,9 milhões, foram comprados ônibus, micro-ônibus, caminhonetes e SUVs, além de desencarceradores, utilizados para retirar pessoas presas nas ferragens em acidentes de trânsito. Durante a entrega, Leite destacou o investimento na segurança. “Segurança pública envolve não apenas o enfrentamento da criminalidade mas também a manutenção da vida.”

Leite lembrou que a verba utilizada na aquisição dos equipamentos foi disponibilizada pela consulta popular e através de convênios. “Os recursos são da consulta popular, então houve a decisão de prioridade pelos municípios. Tem também convênios como com a Fraport e com a EGR.”

As caminhonetes serão entregues para as cidades de Rio Pardo, Palmeira das Missões e Cruz Alta, já as SUVs irão para Três Passos, Santa Rosa e Santo Ângelo. São Jerônimo e Porto Alegre receberão um carro, e a Capital ainda terá dois micro-ônibus e um ônibus. Já os desencarceradores ficarão a disposição nas cidades São Lourenço do Sul, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha e Rio Pardo.

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel César Eduardo Bonfanti, destacou a separação da corporação da Brigada Militar. De acordo com ele, essa mudança permitiu um orçamento maior aos bombeiros. “Após a desvinculação, praticamente dobramos nosso orçamento o que possibilitou melhores condições e manutenção da nossa frota.” Bonfanti afirmou ainda que novas viaturas e equipamentos devem ser entregues ainda este ano, atendendo a demanda de outras regiões.