Correio do Povo conquista distinções no Prêmio ARI 2019

O Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo 2019 apresentou os seus vencedores na quarta-feira em solenidade no auditório do Senac-RS, no Centro Histórico, em Porto Alegre. Antes da entrega dos troféus, foi entregue o Prêmio Antônio Gonzalez de Contribuição à Comunicação a Luis Fernando Verissimo. Logo após, o presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Luiz Adolfo Lino de Souza, destacou a importância do prêmio. “Temos como propósito a liberdade de imprensa e o jornalismo ético e responsável. E o Prêmio ARI é o espelho do que ocorre na imprensa do Rio Grande do Sul. Ele reflete as mudanças na profissão e nos veículos de comunicação.”

O Correio do Povo recebeu dez distinções. Foram agraciados Fabrício Falkowski, em 1º lugar na categoria esporte; Paulo Mendes, com 2º lugar e Menção Honrosa (ambos em crônica); Jonathas Costa, 2º lugar e Menção Honrosa (ambos em arte), Carlos Corrêa, Menção Honrosa (web); Jessica Hubler, Menção Honrosa (economia); Henrique Massaro, Menção Honrosa (esporte), Guilherme Testa e Ricardo Giusti, com Menção Honrosa em foto. Os estagiários do CP também foram premiados pelos trabalhos universitários: Lúcia Haggstrom com 2º lugar (impresso) e Lucas Eliel com Menção Honrosa (web). O jornalista Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, recebeu Menção Honrosa (áudio).