Cresce arrecadação de alimentos no Sábado Solidário em lojas do Grupo BIG no RS

publicidade

A arrecadação de alimentos em lojas do Grupo BIG tem crescido mês a mês desde a retomada do Sábado Solidário, campanha liderada pela Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul. A ação, que envolve a presença de voluntários nas lojas, foi suspensa em 2020 com a chegada da pandemia e só foi retomada no mês de julho deste ano.

Paulo Renê Bernhard, presidente voluntário da Rede, destaca que a volta da arrecadação nas lojas têm especial importância neste momento de agravamento da insegurança alimentar da população. “O Sábado Solidário é a mais tradicional campanha de captação e educativa. Além de angariar alimentos, ela é uma forma de arregimentar a sociedade para beneficiar quem mais precisa”, revelou.

Na campanha, os supermercados cedem espaços nas lojas no primeiro sábado de cada mês para que voluntários divulguem e façam a arrecadação de doações com clientes. O Grupo BIG foi o primeiro parceiro da ação, que hoje reúne também outras redes e supermercados locais. Atualmente, 46 lojas do Grupo participam do Sábado Solidário, sendo 29 da bandeira Nacional e 17 do BIG.

As doações feitas em lojas do Grupo representam aproximadamente 70% do total obtido. Desde a retomada, foram arrecadadas 16,4 toneladas no mês de julho, 19,6 toneladas em agosto e 27,5 toneladas em setembro. As doações beneficiam mais de 900 organizações sociais do Rio Grande do Sul, incluindo creches, asilos e associações comunitárias.

“Nós acreditamos que este modelo que envolve vários elos da sociedade fazendo a sua contribuição tem um papel importante para ajudar a resolver o problema da fome da população mais carente”, afirma Paulo Renê.